13.04.2020 Мы закрываем сбор средств для Абдула. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

Сеансы лечения на аппарате «Гамма-нож» успешно пройдены, мальчик выписан под наблюдение врачей по месту жительства.

04.04.2020 У Абдула опухоль головного мозга — краниофарингиома. Мальчик приехал на лечение в Москву, в Центр нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко. Учитывая размеры, локализацию опухоли, а также отсутствие зрительных нарушений, врачи решили провести Абдулу стереотаксическую радиотерапию на аппарате «Гамма-нож», лечение для мальчика обойдется в 185 000 рублей.