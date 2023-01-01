16.06.2020 Очередной блок химиотерапии. Состояние стабильное, видимых очагов инфекции нет.

27.05.2020 Катя вернулась в отделение клинической онкологии для продолжения химиотерапии. Начат восьмой блок. Состояние стабильное.

20.04.2020 Кате проведена операция, послеоперационный период протекал без осложнений. Сейчас очередной блок с «Космегеном». Состояние Кати на сегодняшний день стабильное, температура нормальная. Очагов инфекции нет.

06.04.2020 Мы закрываем сбор средств для Кати. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

Катя перенесла серьезную операцию по удалению очага опухоли, восстанавливается. Сразу после восстановления будет продолжена терапия с «Космегеном».

03.04.2020 В октябре после травмы у маленькой Кати появилась припухлость на правой ножке. Компьютерная томография показала объемное образование. Девочку госпитализировали, опухоль удалили. По результатам гистологического исследования оказалось, что это саркома Юинга. Для продолжения лечения Катю направили в Центр детской гематологии им. Дмитрия Рогачёва. Она уже перенесла несколько блоков химиотерапии, и сейчас для продолжения лечения ей необходим противоопухолевый препарат «Космеген». Этот же препарат требуется и другим пациентам отделения. Его стоимость 104 200 рублей.