Пришла весть из Ижевска: умер Никита Быков. У мальчика был лейкоз, не поддававшийся никакой терапии, и когда Никита выписывался домой в последний раз, уже ясно было, что мальчику осталось недолго...

Никита увлекался математикой и хотел стать программистом. Когда болезнь нанесла свой первый удар, Никита очень плохо себя чувствовал, но все равно был твердо намерен бороться и победить. К сожалению, лейкоз оказался сильнее, и чуда не случилось.

Светлая память. Сил родителям.