12.02.2020
Пришла весть из Ижевска: умер Никита Быков. У мальчика был лейкоз, не поддававшийся никакой терапии, и когда Никита выписывался домой в последний раз, уже ясно было, что мальчику осталось недолго...
Никита увлекался математикой и хотел стать программистом. Когда болезнь нанесла свой первый удар, Никита очень плохо себя чувствовал, но все равно был твердо намерен бороться и победить. К сожалению, лейкоз оказался сильнее, и чуда не случилось.
Светлая память. Сил родителям.
28.12.2020
После трансплантации и клеточной терапии все-таки возникли признаки рецидива. Сейчас Никита едет домой после курса препарата «Биспонса».
05.08.2020
Трансплантация проведена 4 июня. Никита уже переведен в стационар кратковременного лечения. Костный мозг функционирует нормально, ремиссия подтверждена, химеризм хороший, но пока еще есть признаки РТПХ.
23.05.2020
После «Блинцито» Никита наконец-то в полной ремиссии. Планируется трансплантация от мамы. Никита продолжает предтрансплантационное обследование.
08.04.2020
Мы закрываем сбор средств для Никиты. За один день зрители канала «ТВ Центр» перечислили на его лечение 4 479 952 рубля. Это превышает необходимую сумму, а это значит, что мы сможем помочь и другим детям. Спасибо!
07.04.2020
Сегодня на канале «ТВ Центр» про Никиту вышел сюжет.
06.04.2020
У Никиты рецидив острого лимфобластного лейкоза, болезнь вернулась через год после первого лечения. Сейчас стандартная терапия помогает недостаточно, поэтому Никита нуждается в современном противоопухолевом препарате «Блинцито». Пока это единственный зарегистрированный препарат из совсем нового класса лекарств, так называемых биспецифических активаторов Т-клеток. Это уникальный белок, который одновременно связывается и с клеткой опухоли, и с клеткой иммунной системы — Т-лимфоцитом. Тем самым запускается процесс иммунного уничтожения опухолевых клеток. И хотя «Блинцито» уже включен в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, цена на него остается очень высокой, государственного бюджетирования не хватает для того, чтобы закупать это лекарство в больницу, поэтому родители вынуждены обращаться за помощью в фонд. Для лечения Никиты нужно 12 флаконов, их стоимость 1 934 000 рублей.