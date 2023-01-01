15.05.2020 Соня выписана в стабильном состоянии.

24.04.2020 Соня переносит терапию удовлетворительно. С кожей заметно лучше. Следующее введение «Ремикейда» запланировано на 29 апреля.

13.04.2020 Мы закрываем сбор средств для Сони. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

В апреле Соня должна получить два введения «Ремикейда», после чего можно будет оценить динамику.

06.04.2020 С ранних лет Соня часто болела, у девочки первичный иммунодефицит. Сейчас Соня пациентка Центра детской гематологии, где ей было назначено лечение, в том числе длительная противогрибковая терапия. В конце марта девочка приехала в Центр на корректировку лечения, Соню долгое время беспокоит сильный дерматит, устойчивый к уже назначенным лекарствам, поэтому врачи выписали девочки препарат «Ремикейд»: он должен справиться с системной воспалительной реакцией в организме. На лечение девочки необходимо собрать 180 000 рублей.