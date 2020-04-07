Вчера умер четырехлетний Рома Полуэктов.

Рома болел всю жизнь: первая госпитализация у него была еще в полугодовалом возрасте. При его заболевании шанс дает только трансплантация костного мозга, и обычно она в конце концов все-таки завершается успешно. Но Роме не повезло. Осложнения следовали одно за другим. Иногда вроде бы становилось лучше, однажды Рому даже выписали, но потом он снова попал в больницу с ухудшением. Врачи и благотворители не прекращали борьбу. Но мальчик очень устал. И в конце концов организм просто не выдержал.

Светлая память Роме. И сил родителям пережить это горе.