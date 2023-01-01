20.04.2020 Мы закрываем сбор средств для Элеоноры. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

Элю прооперировали несколько дней назад и сегодня выписывают. На первые же сутки после операции она уже смогла встать с кровати, в целом перенесла лечение хорошо, неврологических ухудшений нет. Эффект от операции станет ясен чуть позже.

08.04.2020 Элеонора приехала на лечение в Москву, в Центр нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко, из Узбекистана, у девочки опухоль головного мозга. Элеонора нуждается в операции, но все лечение для нее в России платное. Заплатить придется не только за саму операцию, но и за койко-дни в больнице, и за все обследования, и за многое другое. В общей сложности собрать необходимо 350 000 рублей.