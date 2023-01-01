13.09.2021 Признаков лейкоза у Миши нет, но после коронавирусной инфекции снизился уровень тромбоцитов. Поэтому Миша летом 2021 года дважды приезжал в НМИЦ ДГОИ для назначения и коррекции терапии. Уже достигнуто улучшение.

28.08.2020 Мы закрываем сбор средств для Миши. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

Миша выписан.

24.08.2020 90 дней после трансплантации. Хорошая новость: пришел отрицательный результат анализа на цитомегаловирус. И еще одна прекрасная новость — Мишу выписывают домой. Но пока еще нужно очень внимательно следить, нет ли признаков возвращения болезни. Генетические особенности опухолевых клеток у Миши таковы, что для снижения риска рецидива мальчик должен продолжать прием таргетного противоопухолевого препарата «Нексавар». Кроме того, перед выпиской нужно на первое время снабдить Мишу и противовоспалительным препаратом «Буденофальк». Их стоимость 150 000 рублей.

23.07.2020 Почти два месяца после трансплантации. Состояние стабильное, но надо продолжать терапию «Сорафенибом» (или другими лекарствами с тем же действующим веществом) для профилактики рецидива.

30.06.2020 Больше месяца после трансплантации. Миша в полной ремиссии, состояние стабильное, но есть признаки реакции «трансплантат против хозяина» (РТПХ) с поражением желудочно-кишечного тракта.

11.06.2020 Трансплантация проведена, есть тенденция к приживлению.

25.05.2020 Заканчивается кондиционирование, завтра предстоит введение донорских клеток. Пока Миша переносит все удовлетворительно.

15.05.2020 Начато предтрансплантационное обследование. Потребуется также очистка трансплантата.

04.05.2020 Миша неважно себя чувствует — болит живот. Но состояние стабильное, он восстанавливается после блока химиотерапии, скоро предстоят контрольные пункции.

13.04.2020 Мы закрываем сбор средств для Миши. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

Миша проходит терапию с «Заведосом» (идарубицином), а для лечения тромботических осложнений получает «Антитромбин». Самочувствие у Миши неважное, но он держится мужественно.

08.04.2020 У Миши один из самых опасных и злокачественных вариантов лейкоза — острый бифенотипический. Сейчас юноша в Центре детской гематологии им. Димы Рогачева, ему совершенно точно понадобится трансплантация костного мозга. А пока Миша продолжает лечиться по протоколу и сейчас молодой человек нуждается в препаратах «Антитромбин III» и «Заведос» общей стоимостью 198 000 рублей.