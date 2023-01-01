16.05.2020 Вчера умер маленький Роберт Лугуманов.

Это было неожиданное горе. Противоопухолевое лечение шло по плану, но внезапно возникли тяжелейшие инфекционные осложнения. Роберта перевели в реанимацию МООД, врачи боролись, но утром 15 мая сердце Роберта остановилось.

Светлая память малышу.

16.04.2020 Мы закрываем сбор средств для Роберта. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

Роберт продолжает стандартную терапию с препаратом «Заведос» (идарубицин) и постоянно принимает «Вифенд» в форме суспензии.

13.04.2020 Роберт заболел в январе. На протяжении нескольких дней он плохо себя чувствовал, плакал, а ночью не мог заснуть. Сейчас мальчик проходит лечение в Московском областном онкологическом диспансере. В настоящий момент Роберту необходим противоопухолевый препарат «Заведос», а для профилактики грибковой инфекции — «Вифенд». Эти же препараты требуются и другим пациентам отделения. Их стоимость 173 000 рублей.