06.08.2020 Даня выписан на поддержку! Ура!

15.07.2020 Мальчик проходит третий этап терапии консолидацию, все планово, особых токсических и инфекционных осложнений нет, «Эрвиназу» переносит хорошо. Даня на амбулаторной квартире.

27.05.2020 Даня планово продолжает химиотерапию с «Эрвиназой», заканчивает второй этап терапии консолидации, чувствует себя нормально.

17.04.2020 Мы закрываем сбор средств для Дани. За один день зрители Пятого канала перечислили на его лечение 10 836 188 рублей. Это превышает необходимую сумму, а это значит, что мы сможем помочь и другим детям. Спасибо!

16.04.2020 Сегодня на Пятом канале про мальчика вышел сюжет.

15.04.2020 У Дани острый лимфобластный лейкоз, мальчик проходит лечение в Российской детской клинической больнице. Там Даня начал плановую химиотерапию, но в недавно, во время введения препарата «Аспарагиназа», у Дани случилась сильнейшая аллергическая реакция. Лечение продолжать было ни в коем случае нельзя. Сейчас единственное решение ― использовать «Эрвиназу». Эти лекарства очень похожи, в том числе по своему воздействию на опухолевые клетки, но их вырабатывают разные бактерии, поэтому «Эрвиназа», как правило, переносится пациентами лучше. Только вот «Эрвиназа» не зарегистрирована в России. Для лечения Дани нужно 12 упаковок, а это огромная сумма — 5 860 000 рублей.