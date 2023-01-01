26.10.2020 Мы закрываем сбор средств для Жени. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

Женя выписана на полгода, снабжена «Ксалкори», самочувствие нормальное. Результаты обследования показали очень значительное сокращение опухоли, так что все идет как надо.

12.10.2020 Женя была госпитализирована в Центр Рогачёва на обследование и проведение дальнейшего лечения. Девочка нуждается в продолжении терапии препаратом «Ксалкори». На этот раз необходимо купить три упаковки лекарства, это 666 000 рублей. Просим вас снова поддержать Женю.

29.04.2020 Мы закрываем сбор средств для Жени. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

Женя начала прием «Ксалкори», ее выписали домой для продолжения терапии.

20.04.2020 У Жени воспалительная миофибробластическая опухоль. Это очень редкая опухоль, пограничная между доброкачественными и злокачественными, и общепринятых методов ее лечения (если опухоль невозможно хирургически удалить) не существует. Но успешное лечение все же возможно. Сейчас Женя находится в Центре детской гематологии им. Димы Рогачева и нуждается в таргетной терапии противоопухолевым препаратом «Ксалкори». Лекарство показывает очень хорошие результаты в лечении таких случаев. Две упаковки для Жени обойдутся в 444 000 рублей.