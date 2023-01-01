12.12.2020 Мы получили трагическую новость из Череповца. Умер Мирон Афонин.

По лейкозу у мальчика все было неплохо, и мы ожидали, что он полностью восстановится. Но его догнала коронавирусная инфекция. Все произошло очень быстро, буквально в считанные дни.

Хотя, как правило, дети болеют коронавирусом достаточно легко, для наших подопечных после трансплантации костного мозга эта инфекция может быть смертельна. И Мирон уже не первая жертва...

Светлая память рыжему мальчику с чудесной улыбкой.

Сил и утешения родителям.

05.11.2020 Мы закрываем сбор средств для Мирона. Вся необходимая сумма собрана.

Планируется выписка, «Спрайсел» будет выдан семье на руки.

02.11.2020 Мирон продолжает лечение. Сейчас мальчика беспокоит реакция «трансплантат против хозяина», поэтому Мирон получает соответствующую терапию. Также ему необходимо продолжать прием «Спрайсела» — для профилактики рецидива в ранний период после ТКМ. На ближайший курс лекарства необходимо собрать 249 000 рублей.

15.08.2020 Мирон стабилен, в полной ремиссии, видимых очагов инфекции и признаков РТПХ нет. Но для профилактики рецидива в ранний период после трансплантации пока еще нужно принимать «Спрайсел».

30.07.2020 Все стабильно, Мирон переводится в стационар кратковременного лечения.

21.07.2020 +13 день после трансплантации. Состояние удовлетворительное.

03.07.2020 Мирон готовится к трансплантации, нужны наборы для особого режима очистки трансплантата (CD45RA-деплеции).

22.06.2020 Мирон получает «Онкаспар», а также нужный при его варианте болезни препарат «Спрайсел». Состояние стабильное, Мирон в ремиссии.

22.04.2020 Мы закрываем сбор средств для Мирона. Благодаря сюжету за один день на лечение мальчика было переведено 2 594 665 рублей. Это превышает необходимую сумму, поэтому мы сможем помочь и другим детям. Спасибо! Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

Мирон уже получил первое введение «Онкаспара», вчера начат очередной блок терапии.

21.04.2020 Сегодня на канале «ТВ Центр» про Мирона вышел сюжет.

20.04.2020 Мирон лечился от острого лимфобластного лейкоза летом 2017 года. Почти три года все было хорошо, мальчик находился на поддерживающей терапии. Однако плановое обследование, которое состоялось в марте, выявило в крови бластные клетки — болезнь вернулась. В апреле Мирон поступил в Центр детской гематологии им. Дмитрия Рогачёва для дообследования и лечения. Сейчас ему предстоит пройти противорецидивную химиотерапию. В состав противорецидивного протокола входит в качестве обязательного компонента препарат «Онкаспар». Сейчас мальчику требуется пять флаконов «Онкаспара». Стоимость курса 951 000 рублей.

Обращаем ваше внимание, что 17 апреля 2020 года проблема с «Онкаспаром» стала, наконец, решаться: Правительство РФ выделило деньги на его закупку. Но дети не могут ждать, пока «Онкаспар» появится в клиниках, им он нужен уже сейчас.