Сегодня мы получили шокирующее известие: Дима умер в реанимации РДКБ. Буквально несколько дней назад поступила информация, что мальчику даже разрешили гулять, но все-таки 500 дней в трансплантационном отделении (!) не прошли даром. Как сложится дальше, непонятно, говорили врачи, Дима в «зыбком равновесии». Но мы все равно очень надеялись, мы (и вы!) очень старались и сделали, наверное, даже чуть больше, чем могли...

Светлая память Диме и сил его чудесным родителям.