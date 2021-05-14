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Дима Сорокин

Сбор завершен
ДиагнозЮвенильный миеломоноцитарный лейкоз
Городг. Котельники, Московская обл.
Дата смерти12.07.2021
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Ход лечения

12.07.2021

Сегодня мы получили шокирующее известие: Дима умер в реанимации РДКБ. Буквально несколько дней назад поступила информация, что мальчику даже разрешили гулять, но все-таки 500 дней в трансплантационном отделении (!) не прошли даром. Как сложится дальше, непонятно, говорили врачи, Дима в «зыбком равновесии». Но мы все равно очень надеялись, мы (и вы!) очень старались и сделали, наверное, даже чуть больше, чем могли...

Светлая память Диме и сил его чудесным родителям.

07.07.2021

Благодаря лекарствам, с покупкой которых вы помогли, разрешились многие проблемы. Переливания крови нужны очень редко, Диме даже разрешили гулять! Но все же организм очень ослаблен долгим лечением, и пока еще врачи волнуются, как все будет дальше. По лейкозу, к счастью, ремиссия.

14.05.2021

Пока сохраняются недостаточная функция трансплантата и печеночная РТПХ. Дима продолжает лечение.

Весь ход лечения

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