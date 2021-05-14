|Диагноз
|Ювенильный миеломоноцитарный лейкоз
|Город
|г. Котельники, Московская обл.
|Дата смерти
|12.07.2021
Ход лечения
12.07.2021
Сегодня мы получили шокирующее известие: Дима умер в реанимации РДКБ. Буквально несколько дней назад поступила информация, что мальчику даже разрешили гулять, но все-таки 500 дней в трансплантационном отделении (!) не прошли даром. Как сложится дальше, непонятно, говорили врачи, Дима в «зыбком равновесии». Но мы все равно очень надеялись, мы (и вы!) очень старались и сделали, наверное, даже чуть больше, чем могли...
Светлая память Диме и сил его чудесным родителям.
07.07.2021
Благодаря лекарствам, с покупкой которых вы помогли, разрешились многие проблемы. Переливания крови нужны очень редко, Диме даже разрешили гулять! Но все же организм очень ослаблен долгим лечением, и пока еще врачи волнуются, как все будет дальше. По лейкозу, к счастью, ремиссия.
14.05.2021
Пока сохраняются недостаточная функция трансплантата и печеночная РТПХ. Дима продолжает лечение.