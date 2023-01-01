26.10.2020 София снова приезжала в клинику. Терапия переносится хорошо, состояние стабильное, ухудшений нет.

20.07.2020 София планово поступила в Центр имени Дмитрия Рогачёва для проведения контрольного обследования. Состояние Софии стабильное. чувствует себя хорошо.

01.05.2020 Мы закрываем сбор средств для Софии. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

Девочка выписана с улучшением, будет продолжать терапию «Ксалкори» по месту жительства.

21.04.2020 У Софии воспалительная миофибробластическая опухоль. Это очень редкая опухоль, пограничная между доброкачественными и злокачественными, и общепринятых методов ее лечения (если опухоль невозможно хирургически удалить) не существует. Но успешное лечение все же возможно. Сейчас София находится в Центре детской гематологии им. Димы Рогачева и нуждается в таргетной терапии противоопухолевым препаратом «Ксалкори». Лекарство показывает очень хорошие результаты в лечении таких случаев. Две упаковки для Софии обойдутся в 444 000 рублей.