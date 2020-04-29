26.05.2020 Все стабильно, Саша в ремиссии, выписана домой на поддерживающую терапию.

23.05.2020 Саша на этапе реиндукции, все стабильно. Продолжает получать «Кидролазу», переносит удовлетворительно.

08.05.2020 Мы закрываем сбор средств для Саши. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

Саша уже получила несколько введений «Кидролазы», перенесла их хорошо.

29.04.2020 В ноябре прошлого года у Саши резко заболел живот и поднялась температура. Скорая отвезла девочку в больницу. После того, как были сделаны анализы крови, ее перевели в Центр детской гематологии им. Дмитрия Рогачёва. После обследования врачи поставили диагноз — острый лимфобластный лейкоз. Саша уже прошла несколько курсов химиотерапии. Сейчас ей и другими пациентам Центра необходим противоопухолевый препарат «Кидролаза» — более современный, чем доступный в России аналог «Аспарагиназа». Его стоимость 626 000 рублей.