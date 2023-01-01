13.02.2022 И вновь у нас горестная новость. Вчера не стало Маши Федюкиной. Она не дожила двух месяцев до своего десятого дня рождения.

Маша болела почти всю жизнь: впервые у нее был обнаружен лейкоз еще в 2015 году. Лечение, поздний рецидив, недостаточный ответ на терапию, трансплантация костного мозга. Лейкоз отступил. Осложнения трансплантации были достаточно серьезными, но до какого-то момента контролируемыми. А потом все произошло очень быстро: тяжелая пневмония, отек легких, реанимация. И вчера все было кончено.

Это огромное горе для всех, кто любил Машу.

У Маши было много интересов и увлечений. Она любила петь и серьезно занималась фольклорным пением. У нее было много друзей.

Светлая память. Сил близким.

27.11.2020 Маша выписывается в стабильном состоянии для продолжения терапии по месту жительства. Были небольшие признаки реакции «трансплантат против хозяина» (РТПХ), но в целом сейчас все неплохо.

03.11.2020 Трансплантат функционирует. Маша переведена в стационар кратковременного лечения.

19.10.2020 Маша в полной ремиссии, трансплантат функционирует, проявлений РТПХ нет. Продолжена плановая терапия.

23.09.2020 Сегодня +6 день после трансплантации костного мозга и введение CAR-T лимфоцитов. Пока, конечно, есть обычные осложнения раннего посттрансплантационного периода. Ждем приживления.

24.08.2020 Курс «Блинцито» завершается, начинается подготовка к трансплантации.

20.07.2020 Маше решено перед трансплантацией провести терапию с препаратом «Блинцито», чтобы справиться с остатками опухолевых клеток (минимальной остаточной болезнью).

03.07.2020 Есть небольшая, но измеримая минимальная остаточная болезнь. Так что сейчас Маша получает еще один блок химиотерапии, а кроме того, проходила лечение у стоматолога-хирурга, чтобы в случае проведения трансплантации не было острых проблем с зубами.

02.06.2020 Маша получает плановое противорецидивное лечение. Пока все неплохо, но есть проявления вирусной инфекции, проводится терапия «Ацикловиром». Решение о том, нужна ли трансплантация, будет принято в зависимости от уровня минимальной остаточной болезни.

01.05.2020 Мы закрываем сбор средств для Маши. Благодаря сюжету за один день на лечение девочки было переведено 8 160 754 рубля. Это намного превышает необходимую сумму, поэтому мы сможем помочь и другим детям. Спасибо!

30.04.2020 Сегодня на Пятом канале про Машу вышел сюжет.

29.04.2020 У Маши рецидив лейкоза, впервые девочка заболела в 2015 году, тогда она лечилась у себя дома. Сейчас Маша — пациентка Центра детской гематологии им. Димы Рогачёва. Маше провели уже несколько курсов противорецидивной химиотерапии. Для продолжения лечения нужен препарат «Онкаспар». Это основной препарат лечения острого лимфобластного лейкоза, но сейчас он отсутствует в России из-за проблем с перерегистрацией, поэтому единственный способ продолжать лечение — купить не зарегистрированный в России препарат. На курс лечения девочки нужно ввезти девять флаконов, а это 1 788 000 рублей.

Обращаем ваше внимание, что 17 апреля 2020 года проблема с «Онкаспаром» стала, наконец, решаться: Правительство РФ выделило деньги на его закупку. Но дети не могут ждать, пока «Онкаспар» появится в клиниках, им он нужен уже сейчас.