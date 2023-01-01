18.05.2020 Позавчера умер Миша Нуйкин.

Когда Миша вернулся в больницу с рецидивом, врачам уже было ясно, что с большой вероятностью дело плохо. Если лимфома Беркитта вернулась вскоре после окончания лечения, ситуация очень скверная, шансов немного. Но немыслимо было оставить Мишу без помощи. К сожалению, все произошло очень быстро...

«Колистин», на который вы жертвовали средства, в любом случае не пропадет: в лекарстве нуждаются и другие дети из того же отделения Российской детской клинической больницы.

Миша был жизнерадостным и общительным ребенком. Он очень любил родителей и очень любил природу: лес, речку, животных.

Светлая память. Сил близким.

04.05.2020 Мы закрываем сбор средств для Миши. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

30.04.2020 Миша заболел в прошлом мае. Прошел несколько курсов химиотерапии, аутотрансплантацию костного мозга и в декабре уехал домой. Но сейчас вернулся: рецидив. Ему срочно требуется антибактериальная терапия препаратом «Колистин». Это же лекарство нужно и другим детям в отделении. Необходимая сумма — 149 350 рублей.