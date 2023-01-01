31.08.2020 Мы узнали, что Тимофея не стало. Малыш не справился с осложнениями и умер в реанимации больницы Екатеринбурга. Купить и доставить ему зарубежные противовирусные препараты мы не успели — сейчас, в условиях карантинных мер, это стало дольше и сложнее, чем раньше... А все произошло очень быстро.

Тимофей прожил свою короткую жизнь в любящей семье: мама, папа, старшая сестра. Сейчас им нужно много сил, чтобы пережить эту потерю.

Светлая память.

08.08.2020 К сожалению, Тимофей сейчас в реанимации: реакция «трансплантат против хозяина» (РТПХ), вирусная инфекция. Срочно нужен зарубежный препарат «Фоскавир», но непонятно, насколько быстро удастся обеспечить им малыша.

06.07.2020 Трансплантация проведена 9 июня. Приживление констатировано на 11-й день. Но пока еще Тимофей очень слаб, есть осложнения на кишечник, нужно обезболивание, внутривенное питание. Получает также сопроводительную терапию, в том числе для борьбы с инфекциями.

02.06.2020 Тимоша в ремиссии. Трансплантация пройдет 9 июня, уже начата подготовительная терапия — кондиционирование, а также противоинфекционная профилактика.

14.05.2020 Мы закрываем сбор средств для Тимофея. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

Трансплантация пока запланирована на 25 мая. Без нее не обойтись: ни стандартная терапия, ни более интенсивные курсы не привели к полной ремиссии (то есть исчезновению опухолевых клеток), и на трансплантацию сейчас возлагается основная надежда.

05.05.2020 Тимофей заболел в январе: как это нередко случается, на теле появилась сначала сыпь, а потом беспричинные синяки. Врачи диагностировали мальчику лейкоз, и он приехал лечиться в Екатеринбург, в Областную детскую клиническую больницу. Тимофею обязательно понадобится трансплантация костного мозга, донором станет папа. Если все будет идти по плану, врачи проведут пересадку в конце мая. До ТКМ Тимофей будет нуждаться в нескольких препаратах, которые подготовят его к процедуре. Это «Тепадина», «Оренсия», «Треосульфан» и «Бартизар». Общая стоимость лекарств 557 000 рублей.