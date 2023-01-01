02.07.2020 Донорский костный мозг прижился, заработал, результаты анализов на химеризм отличные. Андрей выписан на амбулаторное лечение, самочувствие неплохое.

02.06.2020 Андрею провели трансплантацию от брата, сегодня седьмой день. Андрей в стерильном боксе, стабилен. Если все пойдет по плану, скоро начнется приживление.

15.05.2020 Мы закрываем сбор средств для Андрея. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

08.05.2020 У Андрея рецидив лимфомы, юноша лечится в Екатеринбурге, в Областной детской клинической больнице. Теперь, чтобы снова победить болезнь, Андрей должен пройти через трансплантацию костного мозга, донором станет его старший брат. Перед ТКМ Андрею предстоит подготовительная процедура кондиционирования, а для ее проведения необходимо противоопухолевое лекарство «Тепадина» стоимостью 420 000 рублей.