13.07.2020 Операция проведена неделю назад. Сейчас все хорошо, мальчик восстанавливается, начинает потихоньку сгибать ногу, но пока мешают швы.

01.06.2020 Кирилл восстанавливается после очередного курса химиотерапии. Операция пока еще не состоялась, но эндопротез уже готов.

14.05.2020 Мы закрываем сбор средств для Кирилла. За один день зрители канала «ТВ Центр» перечислили на его лечение 4 226 301 рубль. Это превышает необходимую сумму, поэтому мы сможем помочь и другим детям. Спасибо!

Дорогие друзья! Считаем важным сообщить, что на данном этапе сюжет про Кирилла — последний в рамках сотрудничества фонда «Подари жизнь» и канала «ТВ Центр». Мы благодарим руководство, сотрудников и, конечно, зрителей канала «ТВ Центр» за пять лет регулярной помощи подопечным фонда! За это время было собрано 263 758 390 рублей, помощь получили сотни наших подопечных! Еще раз благодарим всех за участие! Без вас мы бы не смогли помочь такому количеству детей!

13.05.2020 Сегодня на канале «ТВ Центр» про Кирилла вышел сюжет.

12.05.2020 Диагноз Кириллу поставили в ноябре, он уже прошел через несколько курсов химиотерапии. Но лечение остеогенной саркомы также обязательно включает в себя хирургическое удаление пораженной области. Еще сравнительно недавно такая операция неизбежно означала ампутацию конечности и последующую инвалидность. Но в последние десятилетия все чаще применяется эндопротезирование — замена пораженных участков костей и соседних суставов искусственными конструкциями. Настоящим прорывом стали раздвижные эндопротезы, длину которых можно регулировать без хирургического вмешательства, с помощью магнитного поля — то есть без боли и осложнений, без долгого периода реабилитации. Механизм такого эндопротеза для Кирилла будет стоить 2 000 000 рублей: квота покрывает расходы по операции, но сам протез семья должна оплатить самостоятельно.