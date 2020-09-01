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Даша Ефимова

Сбор завершен
ДиагнозБолезнь Ходжкина
Городг. Луга, Ленинградская область
Возраст19 лет
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Даше не помогли два разных протокола химиотерапии, которые помогают подавляющему большинству пациентов с ее диагнозом. Петербургские врачи решили лечить девушку иммунотерапией.

Ход лечения

02.03.2021

К сожалению, Даша так и не приехала к врачам, и у них нет результатов свежей ПЭТ. Но, насколько нам известно, с самочувствием у нее все в порядке.

28.01.2021

Даша закончила курс иммунотерапии и чувствует себя отлично. Теперь предстоит контрольная ПЭТ.

01.09.2020

Дашина госпитализация для обследования все время откладывалась — то ОРВИ, то ангина. Сейчас она наконец-то выздоровела от ангины, сегодня введение «Опдиво». На днях будет также КТ. Результаты обследования будут известны на следующей неделе, и врачи примут решение по дальнейшей тактике

Весь ход лечения

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