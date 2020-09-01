Ход лечения
02.03.2021
К сожалению, Даша так и не приехала к врачам, и у них нет результатов свежей ПЭТ. Но, насколько нам известно, с самочувствием у нее все в порядке.
28.01.2021
Даша закончила курс иммунотерапии и чувствует себя отлично. Теперь предстоит контрольная ПЭТ.
01.09.2020
Дашина госпитализация для обследования все время откладывалась — то ОРВИ, то ангина. Сейчас она наконец-то выздоровела от ангины, сегодня введение «Опдиво». На днях будет также КТ. Результаты обследования будут известны на следующей неделе, и врачи примут решение по дальнейшей тактике