29.07.2020 Больничный этап лечения завершен, планируется выписка, скоро Макс поедет домой!

03.07.2020 Мальчик получил последний блок химиотерапии. Случилось осложнение, грибковая инфекция, которую мальчик сейчас активно лечит.

20.05.2020 Максим получил очередной блок терапии, сейчас в аплазии. Инфекционные изменения в полости рта купируются с помощью «Зивокса».

18.05.2020 Мы закрываем сбор средств для Максима. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

15.05.2020 В феврале мама заметила, что у Максима увеличены лимфоузлы. Врач сразу назначил ребенку обследование, по результатам которого мальчика госпитализировали в Российскую детскую клиническую больницу. Максим уже прошел несколько блоков химиотерапии, а сейчас ему и другим пациентам отделения требуется антибиотик «Зивокс» на общую сумму 151 500 рублей.