22.06.2020 Ойдуп переведен в стационар кратковременного лечения. Все неплохо.

01.06.2020 Очередное введение «Элизарии» Ойдуп перенес удовлетворительно. Состояние на сегодняшний день стабильное, видимых очагов инфекции нет. Продолжается плановое лечение.

26.05.2020 Мы закрываем сбор средств для Ойдупа. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

15.05.2020 В январе Ойдуп стал жаловаться на боли в животе. Появилась слабость, носовые кровотечения, пропал аппетит. В больнице ему поставили диагноз «апластическая анемия». К счастью, у мальчика есть полностью совместимый родственный донор, его родной брат. Трансплантации от таких доноров при апластической анемии практически всегда заканчиваются полным успехом, и не так давно Ойдупу ввели донорские клетки в трансплантационном отделении Центра Димы Рогачева. Но у мальчика, помимо основного диагноза, есть признаки еще одного редкого заболевания — пароксизмальной ночной гемоглобинурии (ПНГ). Поэтому Ойдуп должен дополнительно пройти еще и курс лечения иммунопрепаратом «Элизария», специально предназначенного для таких случаев. Это новое и очень дорогостоящее лекарство, которое сейчас, увы, отсутствует в клинике. Стоимость нужного количества «Элизарии» для мальчика — 1 093 000 рублей.