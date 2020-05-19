06.11.2020 Ева выписана на поддерживающую терапию, все нормально.
03.09.2020 У Евы все планово, особых токсических и инфекционных осложнений нет, проходит третий этап терапии консолидации. Девочка на амбулаторной квартире, в отделение приходит на анализы и процедуры.
15.07.2020 Ева планово продолжает лечение, в том числе получает «Кидролазу», сейчас уже проходит вторую консолидацию, особых токсических и инфекционных осложнений нет. Ева на амбулаторной квартире.
01.06.2020 Мы закрываем сбор средств для Евы. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!
Ева в ремиссии, все планово. «Кидролазу» будет получать в течение всего протокола лечения.
16.05.2020 Ева заболела в феврале. Несколько дней у нее держалась невысокая температура, врач порекомендовал сдать анализ крови. Сразу после получения результатов девочку госпитализировали в Российскую детскую клиническую больницу. Сейчас ей необходим противоопухолевый современный препарат «Кидролаза», который входит в официальный протокол лечения, но которого, увы, сейчас нет в больнице. В этом лекарстве нуждается не только Ева, но и другие пациенты отделения. На покупку необходимого количества флаконов нужно собрать 1 242 000 рублей.
Ваша помощь Еве
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