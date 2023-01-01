19.07.2020 Вчера умерла маленькая Милана Языкова.

Милана была первым ребенком в молодой семье. Очень долгожданным, очень любимым. Но уже с возраста двух месяцев она стала тяжело болеть, мама все время скиталась с малышкой по больницам, и, наконец, в НМИЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачёва был поставлен правильный диагноз. Милану могла спасти только трансплантация костного мозга — и да, многих наших подопечным с тем же диагнозом эта процедура и вправду спасла. Но Милаше не повезло. Первая пересадка закончилась неудачно — отторжением. Перед второй трансплантацией и затем после нее были приняты буквально все возможные меры... но девочка просто не перенесла ее, организм не справился.

Это большое горе для всех нас.

Светлая память. Сил маме и папе Миланы.

17.07.2020 У Миланы тяжелая ситуация: дыхательная недостаточность, ацидоз. Девочка переведена в реанимацию.

25.06.2020 10 июня введены донорские клетки. Пока еще проблем много, в том числе отеки и аденовирусная инфекция. Ведется наблюдение.

03.06.2020 Милане назначена повторная трансплантация. В самое ближайшее время будет начат прием препарата «Тимоглобулин» в рамках подготовки к ней.

25.05.2020 Мы закрываем сбор средств для Милаши. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

19.05.2020 Милана больна с рождения, у девочки гемофагоцитарный лимфогистиоцитоз. С ноября она лечится в Центре детской гематологии, где Милане удалось подобрать терапию. В апреле девочка прошла через трансплантацию костного мозга: при ее диагнозе к полному выздоровлению привести могла только пересадка. Но, увы, трансплантат у Милаши не прижился. Сейчас нужно принять решение о тактике дальнейших действий, а пока для поддержания состояния Миланы необходим препарат «Джакави»: это лекарство, которое применяется уже при многих различных проблемах, способно сдерживать развитие болезни и при диагнозе девочки. Его стоимость 108 150 рублей.