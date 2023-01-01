22.09.2020 Лана выписана.

16.08.2020 Более двух месяцев после трансплантации. Состояние стабильное, Лана наблюдается в стационаре кратковременного лечения.

29.07.2020 Есть улучшение по цитомегаловирусной инфекции, но нужны антибиотики из-за подъемов температуры. Лана также получает иммуносупрессивную терапию. +49 сутки после трансплантации.

29.06.2020 Проведена трансплантация с дополнительной клеточной терапией, сейчас состояние стабильное, с инфекциями Лана справилась.

10.06.2020 По плану сегодня введение донорских клеток. Лане нужен антибиотик «Зербакса».

29.05.2020 Мы закрываем сбор средств для Ланы. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

Понемногу начинается подготовка к трансплантации, планируется лучевая терапия в рамках кондиционирования. Лана уже получает «Дарзалекс» и «Венклексту».

26.05.2020 У Ланы рефрактерный рецидив острого миелобластного лейкоза, девочка лечится в Центре детской гематологии с февраля. Чтобы выздороветь, Лане потребуется трансплантация костного мозга, но перед пересадкой девочке показана терапия с использованием препаратов «Дарзалекс» и «Венклекста». Стоимость лекарств 170 000 рублей.