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Каролина Аршакян

Сбор завершен
ДиагнозСиндром Гурлер
ГородМосква
Возраст6 лет
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После трансплантации костного мозга остается риск возникновения инфекций.

Ход лечения

25.12.2021

Каролина на амбулансе. Если не считать перенесенного ковида и проблем с выработкой антител (по поводу которых и нужны вливания иммуноглобулинов), она молодцом.

22.12.2021

В целом Каролина чувствует себя хорошо. Не только ходит, но и танцует, любит играть и общаться. Из проблем — РТПХ легких и слабый иммунитет. Чтобы не возникло серьезных инфекционных осложнений, девочке требуется препарат «Иммуноглобулин Сигардис». В этом же лекарстве нуждаются и другие пациенты отделения. Общая стоимость лекарства 582 120 рублей. 

05.08.2020

Каролине куплены ходунки по рекомендации реабилитологов, чтобы она начала снова ходить. Мама сделала в палате у девочки настоящее девчачье царство с фонариками, кукольным городком, цветами и бабочками на стенах. Сейчас, после почти целого года лечения, радостная новость — Каролину выписывают домой! Нужны лекарства на выписку: «Джакави» и «Вориконазол».

Весь ход лечения

Ваша помощь Каролине

28.12.21
1 500 ₽
28.12.21
100 ₽
28.12.21
М******т Н.200 ₽
28.12.21
1 000 ₽
28.12.21
70 200 ₽
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