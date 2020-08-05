Ход лечения
25.12.2021
Каролина на амбулансе. Если не считать перенесенного ковида и проблем с выработкой антител (по поводу которых и нужны вливания иммуноглобулинов), она молодцом.
22.12.2021
В целом Каролина чувствует себя хорошо. Не только ходит, но и танцует, любит играть и общаться. Из проблем — РТПХ легких и слабый иммунитет. Чтобы не возникло серьезных инфекционных осложнений, девочке требуется препарат «Иммуноглобулин Сигардис». В этом же лекарстве нуждаются и другие пациенты отделения. Общая стоимость лекарства 582 120 рублей.
05.08.2020
Каролине куплены ходунки по рекомендации реабилитологов, чтобы она начала снова ходить. Мама сделала в палате у девочки настоящее девчачье царство с фонариками, кукольным городком, цветами и бабочками на стенах. Сейчас, после почти целого года лечения, радостная новость — Каролину выписывают домой! Нужны лекарства на выписку: «Джакави» и «Вориконазол».
Ваша помощь Каролине
|1 500 ₽
|100 ₽
|М******т Н.
|200 ₽
|1 000 ₽
|70 200 ₽