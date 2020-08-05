В целом Каролина чувствует себя хорошо. Не только ходит, но и танцует, любит играть и общаться. Из проблем — РТПХ легких и слабый иммунитет. Чтобы не возникло серьезных инфекционных осложнений, девочке требуется препарат «Иммуноглобулин Сигардис». В этом же лекарстве нуждаются и другие пациенты отделения. Общая стоимость лекарства 582 120 рублей.