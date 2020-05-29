|Диагноз
|Острый миелобластный лейкоз
|Город
|г. Истра Московской области
|Дата смерти
|16.01.2021
18.01.2021
Умерла Полина Федорина.
У Полины был самый агрессивный вариант острого миелоидного лейкоза. Только трансплантация костного мозга давала шанс на жизнь. И первое время после трансплантации была надежда, что удастся добиться успеха. Но потом состояние девочки ухудшилось, к тому же присоединилась коронавирусная инфекция, которая смертельно опасна для детей в ранний период после трансплантации.
Полина болела целый год, побывала во многих разных больницах. Когда ей становилось полегче, она улыбалась, играла в игрушки. И мы очень надеялись, что эта большеглазая девочка, несмотря на всю тяжесть своего заболевания, все-таки справиться со всеми трудностями...
Светлая память. Сил близким.
21.09.2020
Полина справилась с инфекционными осложнениями, функция трансплантата удовлетворительная, в ближайшее время планируется выписка домой
07.09.2020
Мы закрываем сбор средств для Полины. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!
04.09.2020
Трансплантация костного мозга от мамы была проведена в РДКБ 6 августа: при Полином варианте лейкоза без нее нельзя. Трансплантат уже прижился, функционирует, переливания крови не нужны, кроветворение восстановилось. Инфекционные и токсические осложнения раннего посттрансплантационного периода купированы, однако девочке все равно нужно пройти терапию антибиотиком «Зивокс». В лекарстве нуждаются и другие пациенты отделения, стоимость препарата на всех детей 111 500 рублей.
15.06.2020
«Микамин» получен в полном объеме и очень помог. Полине лучше. Восстановилась, получает очередной блок химиотерапии.
01.06.2020
Мы закрываем сбор средств для Полины. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!
У Полины сложный в лечении вариант лейкоза, но сейчас основная проблема — именно инфекции, с которыми хотелось бы побыстрее справиться.
29.05.2020
С января маленькая Поля лечится в Московском областном онкодиспансере в Балашихе от острого миелобластного лейкоза. Лечение идет по плану, но вот после очередного блока химиотерапии анализы Полины упали. Для лечения и профилактики грибковых инфекций на фоне аплазии кроветворения и нейтропении сейчас девочке нужен противогрибковый препарат «Микамин», его стоимость 118 300 рублей.