Умерла Полина Федорина.

У Полины был самый агрессивный вариант острого миелоидного лейкоза. Только трансплантация костного мозга давала шанс на жизнь. И первое время после трансплантации была надежда, что удастся добиться успеха. Но потом состояние девочки ухудшилось, к тому же присоединилась коронавирусная инфекция, которая смертельно опасна для детей в ранний период после трансплантации.

Полина болела целый год, побывала во многих разных больницах. Когда ей становилось полегче, она улыбалась, играла в игрушки. И мы очень надеялись, что эта большеглазая девочка, несмотря на всю тяжесть своего заболевания, все-таки справиться со всеми трудностями...

Светлая память. Сил близким.