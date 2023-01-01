05.01.2021 Еще одно неожиданное горе в этот трагический период: умерла Алена Борисова. Резкое ухудшение состояния, перевод в реанимацию, скорая смерть. С лейкозом удалось справиться, а вот с осложнениями — уже нет...

Алена была старшим ребенком в семье. Она много занималась творчеством, любила животных и мечтала стать врачом-гематологом.

Светлая память. Сил близким.

31.12.2020 Мы закрываем сбор средств для Алены. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

29.12.2020 Все довольно стабильно, Алена получает лекарства. Сейчас нужен «Ноксафил» для профилактики грибковых инфекций. Также для проведения иммунодепрессивной терапии необходим препарат «Хумира». Стоимость лекарств 221 000 рублей.

16.12.2020 Ситуация с РТПХ стабилизировалась. Но пока еще нужны лекарства и для лечения этого осложнения, и для профилактики инфекций.

02.12.2020 Алена продолжает получать многокомпонентную терапию. Температура нормальная, состояние стабильное, но проблем пока еще много.

19.10.2020 Состояние стабильное, но пока еще все непросто: есть реакция «трансплантат против хозяина» (РТПХ) и гемолиз (разрушение клеток крови). Решается вопрос об усилении иммуносупрессивной терапии. Алена получает несколько лекарств, в том числе «Джакави» и «Буднофальк» для борьбы с РТПХ.

21.09.2020 По инфекциям произошло улучшение, и врачи даже думали, что «Колистин» Алене не потребуется. Но потом все-таки решили включить его в терапию.

28.08.2020 У Алены бактериальная инфекция: пневмония, синусит. Нужен антибиотик «Колистин».

21.08.2020 Мы закрываем сбор средств для Алены. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

20.08.2020 Состояние Алены тяжелое: за счет течения пневмонии смешанной этиологии, риносинусита, аутоиммунной гемолитической анемии. Для лечения анемии девочка нуждается в терапии препаратом «Джакави». Его стоимость 108 150 рублей.

25.06.2020 Для борьбы с реакцией «трансплантат против хозяина» нужны препараты «Пентаса», «Буденофальк» и другие. Но в целом у Алены все планово. «Колистин» привел к положительной динамике.

04.06.2020 Мы закрываем сбор средств для Алены. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

Ухудшения у Алены нет, бронхит проходит, но инфекция пока никуда не девается, температура все еще повышена, поэтому врачи очень надеются, что именно «Колистин» поможет девочке.

03.06.2020 Алена лечится в Центре детской гематологии с 2018 года. Прошлым летом она перенесла трансплантацию костного мозга от папы. Девочка долго восстанавливалась, ее беспокоила сильная реакция «трансплантат против хозяина», но главное, что трансплантат функционирует нормально. В мае Алена снова приехала на госпитализацию в Центр, состояние ее стабильное, но сейчас Алене приходится бороться с серьезной инфекцией. Для лечения необходим антибиотик «Колистин», его стоимость 156 000 рублей.