22.04.2021 Милана с мамой дома, анализы будет сдавать по месту жительства раз в две недели. Через год от ТКМ (сентябрь 2021) приедут на контроль в Екатеринбург.

08.04.2021 Милана скоро выписывается и уезжает домой, ждут анализы. Инфекции побеждены. Милана чувствует себя хорошо.

18.02.2021 Милана амбулаторно наблюдаются в ОДКБ Екатеринбурга, 24 февраля на прием. Показатели анализов не очень: есть проявления инфекционного процесса, но в целом девочка чувствует себя нормально.

25.01.2021 Милана продолжает наблюдаться амбулаторно в ОДКБ, состояние хорошее. По анализам иногда появляется вирусная инфекция, получают противовирусную терапию. Милана весело лопочет, любит играть в куклы, активна, аппетит хороший.

01.12.2020 Милана чувствует себя нормально, анализы держатся, но плохой аппетит — приходится принимать пищу через зонд. Трансплантат работает. Врачи планируют выписать девочку к Новому году на амбулаторную квартиру.

03.11.2020 Милаша тяжело перенесла трансплантацию, даже побывала в реанимации. Сейчас уже переведена в обычное отделение, восстанавливается, начала вставать с кровати, чтобы поиграть. Правда, пока проблемы с аппетитом — он совсем низкий.

14.10.2020 Проведена повторная трансплантация — от папы. Состояние пока тяжелое.

09.09.2020 Пункция показала плохое функционирование трансплантата. Видимо, Милаше потребуется повторная трансплантация (не исключено, что от другого донора).

15.08.2020 Милаше проведена трансплантация. Все в норме, она даже не лежит, а гуляет по боксу.

03.08.2020 Сейчас получает кондиционирование, через три дня трансплантация.

27.07.2020 Мы закрываем сбор средств для Миланы. Спасибо! Вся необходимая сумма собрана.

Милаша уже в трансплантационном отделении: ее перевод туда задержался из-за инфекционных проблем и затем карантина по коронавирусу. Вот-вот ей должны ввести донорские клетки.

03.06.2020 У Миланы острый миелобластный лейкоз. Ей требуется трансплантация костного мозга. Она назначена на вторую половину июня и будет проведена в Областной детской клинической больнице Екатеринбурга. Донором станет мама. Перед пересадкой необходимо очистить донорские клетки, чтобы у Миланы не было серьезных иммунных осложнений. Кроме того, девочке необходимы два противоопухолевых препарата: «Бартизар» и «Треосульфан». Стоимость набора реагентов и лекарств — 1 009 352 рубля.