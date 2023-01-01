02.11.2020 Турпалу-Али лучше: химеризм хороший, по инфекциям все стабильно, тромбоциты вырабатываются с улучшением, аппетит восстановился, достоверных признаков реакции «трансплантат против хозяина» (РТПХ) нет. Состояние стабильное, ведется наблюдение.

15.09.2020 На фоне терапии вирусные проблемы разрешились, а вслед за этим улучшилась и функция трансплантата. Переливания крови не нужны, осталось только разобраться с некоторыми желудочно-кишечными проблемами.

15.08.2020 Мальчику лучше: дыхательная недостаточность прошла, нет признаков РТПХ на фоне терапии «Буденофальком», трансплантат функционирует, но нужна терапия для профилактики инфекций.

05.08.2020 +49 сутки после повторной трансплантации. Из проблем — двусторонняя пневмония, происхождение которой пока не выяснено, и признаки кишечной формы РТПХ (с улучшением).

25.06.2020 Несколько дней назад мальчику проведена повторная трансплантация костного мозга, перенес удовлетворительно.

11.06.2020 Турпал-Али переводится в трансплантационное отделение для проведения повторной пересадки.

08.06.2020 Мы закрываем сбор средств для Турпала-Али. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

04.06.2020 Турпал-Али болеет с ноября 2018 года, лечение мальчик получает в Центре детской гематологии им. Димы Рогачёва. Зимой 2019 года ему сделали пересадку костного мозга, донором стала сестра. Но спустя больше чем год донорский костный мозг у мальчика работает слабо, клетки крови вырабатываются недостаточно, все показатели снижены. Поэтому Турпал нуждается в повторной пересадке от сестры. Перед процедурой мальчик должен пройти через терапию кондиционирования. В ее состав входит препарат «Тимоглобулин» стоимостью 130 000 рублей.