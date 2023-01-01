11.06.2020 Мы закрываем сбор средств для Жыпар. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

Жыпар выписана. Предположительный диагноз — эпидермоидная киста, то есть, к счастью, речь идет о доброкачественном образовании.

03.06.2020 У красавицы Жыпар из Киргизии опухоль головного мозга. Это выяснилось на МРТ, которое девушке порекомендовали сделать врачи. Учитывая распространенность и локализацию опухоли Жыпар показано хирургическое лечение. Провести операцию можно в Центре нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко. Стоимость операции 450 000 рублей.