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Жыпар Бекмаматова

Сбор завершен
ДиагнозОпухоль правого мостомозжечкового угла
Городг. Кок-Жангак, Киргизия
Возраст27 лет
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11.06.2020 Мы закрываем сбор средств для Жыпар. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

Жыпар выписана. Предположительный диагноз — эпидермоидная киста, то есть, к счастью, речь идет о доброкачественном образовании.

03.06.2020 У красавицы Жыпар из Киргизии опухоль головного мозга. Это выяснилось на МРТ, которое девушке порекомендовали сделать врачи. Учитывая распространенность и локализацию опухоли Жыпар показано хирургическое лечение. Провести операцию можно в Центре нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко. Стоимость операции 450 000 рублей.

Ваша помощь Жыпар

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