01.09.2020 У Салима существенная положительная динамика по кожным проявлением реакции «трансплантат против хозяина» (РТПХ). Руки заживают, да и в целом РТПХ под контролем. Слизистая ротовой полости тоже выглядит гораздо лучше, мальчик даже стал есть. Иногда бывают инфекции (хотя гораздо реже, чем раньше), поэтому пока Салима не отпускают домой — из Казани слишком далеко добираться. В ближайшие 1,5-2 месяца он точно остается в Санкт-Петербурге.

30.07.2020 Со слов доктора — выраженная положительная динамика на фоне применения «Имбрувики». Резко улучшилось состояние рук, ног, ротовой полости. Нет новых очагов. Сейчас в дополнительной противогрибковой терапии не нуждается. Наблюдается амбулаторно.

15.06.2020 Кажется, «Имбрувика» помогает, появилась надежда на улучшение. Процесс очень медленный, но идет. Настроение у Салима тоже получше.

07.06.2020 Мы закрываем сбор средств для Салима. За один день зрители канала «НТВ» перечислили на его лечение 4 229 245 рублей. Это превышает необходимую сумму, поэтому мы сможем помочь и другим детям. Спасибо!

06.06.2020 Сегодня на канале «НТВ» про Салима вышел сюжет.

05.06.2020 В первый раз лейкозом Салим заболел, когда ему было три года. Мальчик успешно лечился в Казани и был выписан домой. Спустя несколько лет у него случился рецидив, была нужна трансплантация, поэтому на лечение Салима отправили в Санкт-Петербург. После пересадки у Салима возникла сильнейшая РТПХ, поразившая кожу. Стандартная иммуносупрессивная терапия мальчику не помогает, поэтому врачи решили использовать «Имбрувику». Это современный противоопухолевый препарат, но в ряде случаев некоторые противоопухолевые лекарства успешно используются для подавления нежелательных иммунных реакций. Для лечения Салиму нужны две упаковки, их стоимость 980 000 рублей.