11.06.2020 Мы закрываем сбор средств для Матвея. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

Матвей выписан. Сохраняется частичный ответ на лечение, показатели крови растут. Остальное, как все надеются, решится в ходе терапии по месту жительства.

08.06.2020 Матвей заболел зимой этого года. Сначала мальчик лечился у себя дома, а потом на продолжение терапии приехал в Москву, в Центр детской гематологии им. Димы Рогачёва. Состояние Матвея неплохое, поэтому он может вернуться домой и снова продолжить лечение там. Дома Матвей должен принимать лекарство «Револейд», которое стимулирует выработку тромбоцитов — клеток, отвечающих за свертываемость крови. Стоимость препарата 190 000 рублей.