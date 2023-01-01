03.08.2020 Полтора месяца после трансплантации. Трансплантат функционирует удовлетворительно. Достоверных признаков острой реакции «трансплантат против хозяина» (РТПХ) нет, как и воспалительной активности. Есть признаки цитомегаловирусной инфекции и подъемы температуры, но в целом все неплохо. Рома переведен в стационар кратковременного лечения.

29.06.2020 Сегодня +10 день после трансплантации. Есть тенденция к приживлению. Самочувствие мальчика с положительной динамикой: активен, интересуется игрушками, начал пить, пробовать есть смесь.

15.06.2020 Мы закрываем сбор средств для Ромы. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

Рома уже переведен в трансплантационное отделение, начинается подготовка к пересадке.

10.06.2020 Синдром Вискотта-Олдрича у Ромы с рождения: низкий уровень тромбоцитов у малыша обнаружили, когда Роме была всего неделя. Помочь справиться с этим заболеванием может только трансплантация костного мозга, для ее проведения Рома уже приехал в Центр детской гематологии, донором будет папа. Перед переливанием донорских клеток нужно провести очистку трансплантата. Но из медицинских соображений врачи решили, что мальчику лучше провести не просто стандартную очистку (наборами для которого Центр им. Димы Рогачёва на ближайшее время обеспечен), а несколько модифицированную клеточную сортировку — для нее нужны дополнительные реактивы, которые необходимо оплатить. Их стоимость 155 000 рублей.