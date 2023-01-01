30.03.2021 Анфиса чувствует себя хорошо, самостоятельно гуляет. Скоро предстоит плановое контрольное обследование.

25.11.2020 Трансплантация проведена. Химеризм неплохой (79% донорский в периферической крови), с осложнениями удалось справиться. Анфиса выписывается из стационара.

21.10.2020 Анфиса в НИИ имени Раисы Горбачевой в Санкт-Петербурге. Ей проведут трансплантацию от папы, послезавтра уже начинается кондиционирование. Анфиса в приподнятом настроении. С жильем семье помогает фонд «АдВита».

10.09.2020 Идет поиск донора для Анфисы. Брат не подошел, теперь проводится типирование родителей. Где и когда будет проходить трансплантация, пока неясно.

20.08.2020 Анфиса по-прежнему в Москве. Нужно продолжение терапии «Ксалкори».

07.08.2020 Анфиса с мамой находятся в НМИЦ онкологии, 10 июля девочка перенесла операцию по поводу опухоли на руке. Иногда температурит, чувствует себя по-разному, настроение тоже меняется. Впереди два блока химиотерапии, и если будет ремиссия, то вскоре нужно будет провести трансплантацию. Планируется типирование: если брат подойдет как донор, будет трансплантация от брата, если не подойдет, то от родителей.

07.07.2020 У Анфисы на днях была температура, опухала рука. «Ксалкори» сперва переносила плохо, сейчас уже намного лучше. Анфиса с мамой дома, от жары спасаются в тени. Скоро ожидают заключения от московского доктора, тогда будут понятны дальнейшие планы.

12.06.2020 Мы закрываем сбор средств для Анфисы. За один день зрители Пятого канала перечислили на ее лечение 6 544 404 рубля. Это намного превышает необходимую сумму, поэтому мы сможем помочь и другим детям. Спасибо!

11.06.2020 Сегодня на Пятом канале про Анфису вышел сюжет.

10.06.2020 В августе 2018 года у Анфисы заболел живот, лекарства не помогали. УЗИ показало опухоль. Врачи больницы Донецка сделали биопсию, но поставили неправильный диагноз — лейкомиосаркому. Химиотерапия не помогала, Анфисе становилось хуже и хуже. Тогда решили отправить анализы на пересмотр в Центр детской гематологии, там и выяснили, что у девочки все-таки лимфома. Анфиса продолжила лечиться в Донецке, ей подобрали правильную терапию, которая помогла, и в мае 2019 года девочку выписали домой.

Но уже в июне на очередной проверке у Анфисы выявили рецидив. Она приехала на лечение в Санкт-Петербург. У девочки особая разновидность лимфомы, лечить которую надо так называемой «таргетной» терапией. Для этого необходим препарат «Ксалкори» (кризотиниб). На ближайшие курсы нужно четыре упаковки препарата, а это 880 000 рублей.