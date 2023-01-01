12.01.2021 Проблемы более или менее те же, но состояние стабильное.

18.12.2020 По лейкозу все нормально, но Даня продолжает получать многочисленные лекарства для лечения осложнений, включая «Кансидас», «Буденофальк» и «Фоскавир».

07.12.2020 У Даниела пять месяцев после повторной трансплантации. Состояние без ухудшений.

04.12.2020 Мы закрываем сбор средств для Даниела. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

30.11.2020 Даниелу необходим противогрибковый препарат «Кансидас»: из-за затяжного течения гастроэнтероколита появился риск развития инвазивного микоза. В лекарстве нуждается и еще один ребенок. Собрать необходимо 475 000 рублей.

18.09.2020 Функция трансплантата ближе к удовлетворительной, терапия продолжается, нужно также лечебное питание для восполнения дефицита питательных веществ.

24.08.2020 Сегодня + 62 день от повторной трансплантации. Функция трансплантата ближе к удовлетворительной, осложнения в целом под контролем, для улучшения состояния кишечника нужно продолжение приема препарата «Буденофальк».

03.08.2020 Трансплантат функционирует удовлетворительно, реакции «трансплантат против хозяина» (РТПХ) нет. Состояние стабильное. Не лихорадит. Нужна плановая терапия препаратами «Буденофальк» и «Джадену».

15.07.2020 У Дани улучшения, но есть проблема: полное отсутствие аппетита, тошнота. Плохо получается не только есть, но даже глотать таблетки.

06.07.2020 Начинается приживление. Понемногу проходят осложнения — мукозит, токсидермия, энтероколит.

02.07.2020 Проведена повторная трансплантация от папы, костный мозг пока не функционирует. Состояние тяжелое, но в целом соответствующее сроку в несколько дней после пересадки.

26.06.2020 Мы закрываем сбор средств для Даниела. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

23.06.2020 Как мы уже говорили, Даниелу нужна повторная трансплантация костного мозга, донором станет папа. Перед переливанием донорских клеток нужно провести очистку трансплантата, чтобы впоследствии избежать тяжелых иммунных реакций организма. Но из медицинских соображений врачи решили, что мальчику лучше провести не просто стандартную очистку (наборами для которой Центр им. Димы Рогачёва на ближайшее время обеспечен), а несколько модифицированную клеточную сортировку — для нее нужны дополнительные реактивы, которые необходимо оплатить. Мы вновь просим вас поддержать Даниела и его семью в это сложное для них время. Стоимость реактивов 155 000 рублей.

15.06.2020 Мы закрываем сбор средств для Даниела. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

Даниелу сейчас, чтобы повысить шансы на полное избавление от лейкоза, планируется повторная трансплантация костного мозга, на сей раз от папы.

11.06.2020 У Даниела длинная история болезни, которая началась еще в 2018 году. Лечение, рецидив, трансплантация костного мозга, CAR T-клеточная терапия... Мальчик лечится в Центре детской гематологии им. Дмитрия Рогачёва. Сейчас ему нужен препарат сопроводительной терапии «Джадену» для борьбы с перегрузкой железом, а также противовоспалительное средство «Буденофальк» для лечения иммунных осложнений (этот препарат требуется и другим пациентам отделения). Необходимая сумма для покупки лекарств составляет 122 000 рублей.