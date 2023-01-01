16.12.2020 Ответ на лечение расценен как улучшение. Терапия завершена, Саша выписан.

21.09.2020 Саша в неплохом состоянии. Предстоит обследование, после которого, возможно, терапию уже можно будет отменить.

17.08.2020 Саша продолжает принимать «Зелбораф». После очередного блока терапии переведен в стационар кратковременного лечения. Состояние стабильное.

17.07.2020 Саша возобновил прием «Зелборафа», все стабильно.

29.06.2020 Начат плановый блок химиотерапии с «Кладрибином», на время блока отменен «Зелбораф». Все планово, самочувствие нормальное.

16.06.2020 Мы закрываем сбор средств для Саши. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

Саше начата терапия «Зелборафом». Он хорошо ее переносит, состояние стабильное.

15.06.2020 У Саши гистиоцитоз из клеток Лангерганса — редкое заболевание, при котором в разных органах возникают очаги, похожие на опухоли и вызванные неконтролируемым ростом иммунных клеток. Мальчик лечится Центре детской онкологии и гематологии им. Димы Рогачёва. К счастью, врачи Центра имеют опыт лечения подобных пациентов. В последние годы для их терапии стало с большим успехом применяться новейшее лекарство «Зелбораф». В результате приема препарата удается добиться улучшения даже у тех детей, которым не помогают никакие другие методы. «Зелбораф» для Саши обойдется в 177 000 рублей.