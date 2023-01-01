14.10.2020 Все неплохо. Диму уже выписали из стационара, он проживает на амбулаторной квартире.

03.09.2020 Донорские клетки введены. Ждем приживления.

01.09.2020 Дима проходит кондиционирование. На послезавтра запланирована трансплантация.

03.08.2020 По данным обследования, у Димы все же пока есть минимальная остаточная болезнь, он получает новейший препарат инотузумаб. После этого уже пойдет на трансплантацию, дата пока непонятна.

17.07.2020 Пересадка немножко задержалась. Сейчас самочувствие Димы в норме. Планируется госпитализация в отделение ТКМ 24 июля, а предварительная дата трансплантации — 31 июля. Донором будет мама.

25.06.2020 Мы закрываем сбор средств для Димы. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

С конца мая Дима проходил терапию иммунопрепаратом «Блинцито» согласно протоколу. Следующий этап — трансплантация, ориентировочно намеченная на 9 июля.

17.06.2020 У Димы рецидив острого лимфобластного лейкоза, мальчик лечится в Областной детской больнице Екатеринбурга. Диме предстоит трансплантация костного мозга, без которой уже не обойтись. Донором станет кто-то из родителей, но они подходят Диме лишь наполовину, поэтому перед переливанием донорских клеток понадобится очистка трансплантата. Реактивы и расходные материалы для нее нужно оплатить, их стоимость 775 000 рублей.