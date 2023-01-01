15.10.2020 Артем в ремиссии, состояние стабильное, инфекций не выявлено. Выписан.

17.09.2020 Артему проведена аутотрансплантация костного мозга. Был угрожающий инфекционный эпизод, но, судя по всему, с ним удалось справиться при помощи лекарств.

31.08.2020 12 августа введен «Адцетрис», перенесен удовлетворительно. По данным предтрансплантационного обследования подтверждена ремиссия. Сейчас у мальчика воспаление придаточных пазух носа, назначена антибактериальная терапия. Состояние стабильное, мальчик готовится к продолжению специфического лечения.

06.08.2020 Аутотрансплантация возможна только через три недели, поэтому по избежание прогрессирования заболевания Артему будет проведено еще одно введение «Адцетриса».

20.07.2020 Мы закрываем сбор средств для Артема. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

Артему уже провели введения «Адцетриса» в июне и июле (а до того — в апреле и мае), он перенес их хорошо. Сейчас предстоит следующий этап лечения: аутотрансплантация гемопоэтических стволовых клеток.

10.06.2020 В феврале 2019 года у Артема обнаружили лимфому Ходжкина. В клинике по месту жительства юноша прошел шесть блоков химиотерапии. Достигнута ремиссия. Однако уже в марте 2020 Артем поступил в Центр детской гематологии им. Дмитрия Рогачёва с подозрением на рецидив. Сейчас юноше необходима терапия препаратом «Адцетрис»: только он может убить опухоль. Два курса обойдутся в 1 169 706 рублей.