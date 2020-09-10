Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами его использования

благотворительный фонд

Помочь
Меню
En
Помочь фонду
Помочь детям

Полина Сергеева

Сбор завершен
ДиагнозОстрый миелобластный лейкоз
Городг. Балашиха
Возраст14 лет
Поделиться:

Ход лечения

30.09.2020

Полина выписана на поддерживающую терапию.

23.09.2020

Полина получила антибиотики и противогрибковые препараты. Сейчас анализы хорошие, скоро должны отпустить домой!

10.09.2020

Мы закрываем сбор средств для Полины. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

Весь ход лечения

Ваша помощь Полине

Все пожертвования

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxSafari