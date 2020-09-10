Сбор завершен
|Диагноз
|Острый миелобластный лейкоз
|Город
|г. Балашиха
|Возраст
|14 лет
Ход лечения
Полина выписана на поддерживающую терапию.
Полина получила антибиотики и противогрибковые препараты. Сейчас анализы хорошие, скоро должны отпустить домой!
Мы закрываем сбор средств для Полины. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!
К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:Google ChromeFirefoxSafari