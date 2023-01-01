12.08.2020 Ваня принимает противогрибковые лекарства, потому что риск инфекций пока еще высок. Прошло уже почти два месяца после трансплантации, более или менее все неплохо.

27.07.2020 В ходе восстановления Ване нужна противогрибковая терапия.

15.07.2020 Трансплантация проведена. Состояние стабильное, из текущих проблем — дерматит. Ждем приживления.

29.06.2020 Мы закрываем сбор средств для Вани. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

Ваня в трансплантационном отделении, проходит кондиционирование (подготовительную терапию перед трансплантацией), переносит удовлетворительно.

27.06.2020 С апреля Ваня лечится в Центре детской гематологии: у мальчика врожденное очень тяжелое заболевание, гемофагоцитарный лимфогистиоцитоз. Свой первый день рождения малыш отметил в палате, сейчас он готовится к трансплантации костного мозга. Донором мальчика станет мама. Перед переливанием донорских клеток нужно провести очистку трансплантата. Но из медицинских соображений врачи решили, что мальчику лучше провести не просто стандартную очистку (наборами для которого Центр им. Димы Рогачёва на ближайшее время обеспечен), а несколько модифицированную клеточную сортировку — для нее нужны дополнительные реактивы, которые необходимо оплатить. Их стоимость 155 000 рублей.