08.07.2020 Мы закрываем сбор средств для Даши. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

Даша прооперирована, операция прошла благополучно. Выяснилось, что у девочки краниофарингиома — это доброкачественная опухоль. Осложнений нет, зрение после операции сразу улучшилось. Девочку выписали домой с рекомендациями по поводу дальнейшей терапии.

29.06.2020 У Даши опухоль головного мозга, девочка нуждается в хирургическом лечении. На операцию Даша приехала в Москву, в Центр нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко, но все лечение для девочки, включая само пребывание в больнице, платное — 450 000 рублей.