Несколько лет назад у Леши выявили отклонения в анализах крови, начались серьезные инфекции. Оказалось, что у юноши врожденный дефект иммунной системы. Шанс на выздоровление ему дает трансплантация костного мозга. Нужно оплатить связанные с ней расходы.
Ход лечения
15.01.2021
Леша переведен в стационар кратковременного лечения. Из проблем — пневмония, получает антибиотики. В остальном все планово.
08.12.2020
Леша пока в аплазии, но состояние стабильное. Получает «Летермовир» в качестве профилактики опасных вирусных инфекций.
01.12.2020
Мы закрываем сбор средств для Леши. Спасибо!
Введение донорских клеток состоялось 25 ноября. Ждем приживления и восстановления.