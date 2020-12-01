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Леша Александров

Сбор завершен
ДиагнозПервичный иммунодефицит
Городг. Москва
Возраст20 лет
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Несколько лет назад у Леши выявили отклонения в анализах крови, начались серьезные инфекции. Оказалось, что у юноши врожденный дефект иммунной системы. Шанс на выздоровление ему дает трансплантация костного мозга. Нужно оплатить связанные с ней расходы.

Ход лечения

15.01.2021

Леша переведен в стационар кратковременного лечения. Из проблем — пневмония, получает антибиотики. В остальном все планово.

08.12.2020

Леша пока в аплазии, но состояние стабильное. Получает «Летермовир» в качестве профилактики опасных вирусных инфекций.

01.12.2020

Мы закрываем сбор средств для Леши. Спасибо!

Введение донорских клеток состоялось 25 ноября. Ждем приживления и восстановления.

Весь ход лечения

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