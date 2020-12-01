Несколько лет назад у Леши выявили отклонения в анализах крови, начались серьезные инфекции. Оказалось, что у юноши врожденный дефект иммунной системы. Шанс на выздоровление ему дает трансплантация костного мозга. Нужно оплатить связанные с ней расходы.

Ход лечения 15.01.2021 Леша переведен в стационар кратковременного лечения. Из проблем — пневмония, получает антибиотики. В остальном все планово. 08.12.2020 Леша пока в аплазии, но состояние стабильное. Получает «Летермовир» в качестве профилактики опасных вирусных инфекций. 01.12.2020 Мы закрываем сбор средств для Леши. Спасибо! Введение донорских клеток состоялось 25 ноября. Ждем приживления и восстановления. Весь ход лечения