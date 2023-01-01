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Эдуард Гиголян

Сбор завершен
ДиагнозОбъемное образование в грудном отделе позвоночника
Городг. Сочи
Возраст16 лет
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03.08.2020 Эдуард перенес операцию и был отправлен в реабилитационный центр в Сочи. Сразу после операции состояние было тяжелое, но сейчас мальчик уже уверенно ходит на большие расстояние. Через три месяца предстоит контрольная МРТ, которая покажет, требуется ли дальнейшее лечение.

10.07.2020 Мы закрываем сбор средств для Эдуарда. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

30.06.2020 Когда у Эдуарда появилась странная слабость в ногах, родители отвели его на МРТ. Выяснилось, что у мальчика опухоль на уровне грудного отдела позвоночника. Она давит на спинной мозг, поэтому мальчик нуждается в срочной операции. На лечение Эдуард приехал в НМИЦ нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко. Мальчик проживает в Сочи, но у него гражданство Армении, поэтому абсолютно все лечение в больнице для Эдуарда платное, а это 400 000 рублей.

Ваша помощь Эдуарду

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