07.07.2020 Мы закрываем сбор средств для Вани. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

Ваня выписывается, «Револейд» принимать как минимум месяц с лишним, далее по решению врачей.

30.06.2020 Ваня лечится в Центре детской гематологии от апластической анемии, самочувствие мальчика неплохое, поэтому совсем скоро его выпишут на продолжение лечения дома. Один из основных препаратов терапии — стимулирующий тромбоциты «Револейд» — Ваня должен получать и дальше. Фонд покупает для мальчика три упаковки лекарства на ближайшее время, их стоимость 285 000 рублей.