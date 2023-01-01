Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами его использования

благотворительный фонд

Помочь
Меню
En
Помочь фонду
Помочь детям

Ваня Шаталов

Сбор завершен
ДиагнозАпластическая анемия
Городс. Илек Курской области
Возраст20 лет
Поделиться:

07.07.2020 Мы закрываем сбор средств для Вани. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

Ваня выписывается, «Револейд» принимать как минимум месяц с лишним, далее по решению врачей.

30.06.2020 Ваня лечится в Центре детской гематологии от апластической анемии, самочувствие мальчика неплохое, поэтому совсем скоро его выпишут на продолжение лечения дома. Один из основных препаратов терапии — стимулирующий тромбоциты «Револейд» — Ваня должен получать и дальше. Фонд покупает для мальчика три упаковки лекарства на ближайшее время, их стоимость 285 000 рублей.

Ваша помощь

Все пожертвования

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxSafari