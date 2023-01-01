03.09.2020 Даня выписан домой на месяц. У него все неплохо.

20.08.2020 Дане решено после курса индукции, который привел к достижению ремиссии, провести терапию «Блинцито» в рамках экспериментального протокола (препарат получен за счет государства). Сейчас он получает лекарства. Состояние стабильное, без видимых инфекционных очагов, только сохраняются жалобы на нарушение сна.

15.07.2020 «Фастуртек» пока еще нужен Дане, как и еще двум пациентам. В целом Даня планово продолжает первый этап терапии (индукцию), температура нормальная, только вот кашель беспокоит, надо обследоваться на инфекции.

06.07.2020 Мы закрываем сбор средств для Дани. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

«Фастуртек», кроме Дани, будут получать еще два ребенка. У Дани первый этап терапии (индукция), пока все планово.

03.07.2020 О том, что у Дани острый лимфобластный лейкоз его родители узнали случайно. В рамках обычного обследования у мальчика взяли кровь. После получения результатов Даню немедленно отправили в Москву, в Центр детской гематологии им. Дмитрия Рогачева — для уточнения диагноза и лечения. Сейчас Даня получает плановую химиотерапию, но из-за высокого риска развития одного из самых тяжелых осложнений — синдрома лизиса опухоли — ему необходимо принимать не зарегистрированный в России препарат «Фастуртек». Это лекарство нужно и другим пациентам отделения. Общая стоимость 503 000 рублей.