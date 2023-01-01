20.07.2020 Артем в рамках антибактериальной терапии получил «Завицефту» с положительным эффектом. У мальчика улучшение общего самочувствия: активен, прибавил в весе, есть аппетит. Артем выписывается для продолжения лечения по месту жительства.

06.07.2020 Мы закрываем сбор средств для Артема. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

03.07.2020 Проблемы у Артема начались с рождения. Возможно, у мальчика ювенильный миеломоноцитарный лейкоз. Сейчас он находится на обследовании и лечении в Центре детской гематологии им. Дмитрия Рогачёва. Самым срочным образом ему необходим антибиотик «Завицефта» на сумму 160 500 рублей. Помогите, пожалуйста.