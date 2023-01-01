02.11.2020 Артему лучше, гемолиз уменьшается. Из проблем — нарыв на пальце (уже проходит) и отеки ног, по поводу которых мальчик будет обследоваться.

15.09.2020 Костный мозг функционирует в целом удовлетворительно, но показатели крови снижаются в динамике. Взят анализ на химеризм, результата пока нет. Из-за желудочно-кишечных проблем нужно зондовое питание.

26.08.2020 Костный мозг прижился, функционирует, но самочувствие пока не очень: есть жалобы на слабость, отсутствие аппетита. В качестве иммуносупрессивной терапии Артем получает «Буденофальк». Ведется наблюдение.

16.07.2020 Артем в трансплантационном отделении. Ему уже ввели донорские клетки, но трансплантат пока не функционирует - слишком рано. В целом все планово и стабильно для этого периода после трансплантации.

10.07.2020 Мы закрываем сбор средств для Артема. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

03.07.2020 У Артема синдром Вискотта-Олдрича. Справиться с этим заболеванием можно только с помощью трансплантации костного мозга. А перед переливанием донорских клеток нужно провести очистку трансплантата. Но из медицинских соображений лучше провести не просто стандартную очистку (наборами для которого Центр им. Димы Рогачёва на ближайшее время обеспечен), а несколько модифицированную клеточную сортировку — для нее нужны дополнительные реактивы, которые необходимо оплатить. Кроме того, перед ТКМ Артему предстоит пройти кондиционирование препаратом «Тимоглобулин». Это же лекарство требуется и другим пациентам отделения. Общая сумма 370 200 рублей.