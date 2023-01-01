13.07.2020 Вчера умер Слава Павленко.

Последние дни жизни Слава провел в реанимации. Врачи пытались справиться с кишечным кровотечением, возникшим на фоне реакции «трансплантат против хозяина» (РТПХ). Но ничто не помогало: ни гормоны, ни лекарства для остановки кровотечениия. Были начаты и введения «Энтивио», но состояние было уже слишком тяжелым...

Когда-то наши подопечные часто погибали от острой реакции «трансплантат против хозяина». Сейчас, с улучшением методик трансплантации, это происходит все реже и реже, но полностью исключить такие случаи пока не удается. Особенно обидно и несправедливо, когда ребенка убивает не сама болезнь, а осложнения лечения. Но все-таки бывает и так.

Славу любили многие, многие ему помогали. Как жаль, что пока еще медицина может не все.

Сбор средств на помощь Славе закрывается.

Светлая память. Сил родителям.

07.07.2020 У Славы сложная история болезни. Пять лет назад у него обнаружили лимфому. Врачи в Брянске добились ремиссии. Но через два года болезнь вернулась, и на этот раз врачи диагностировали у Славы острый лимфобластный лейкоз. Его перевели в Москву, где была проведена пересадка костного мозга от мамы. Но трансплантат прижился не полностью. Поэтому в июне этого года донорские клетки пришлось ввести еще раз. И тут проявилось серьезное осложнение — реакция «трансплантат против хозяина», иммунный конфликт между донорскими и собственными клетками. Стандартные лекарства в данной ситуации не помогают. Есть надежда на иммунопрепарат «Энтивио». Стоимость курса составляет 328 812 рублей.