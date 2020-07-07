21.10.2020 Ксения закончила курс «Блинцито», и сейчас минимальная остаточная болезнь не определяется — полный успех! Сейчас девочка уехала на трансплантацию в Израиль (родители самостоятельно собирают деньги на зарубежное лечение). Пока находится на карантине, затем будет подготовка к пересадке. Настроение отличное, девочку порадовало путешествие после долгого лечения в больницах.

28.08.2020 Ксюшу наконец-то удалось вывести в ремиссию, и сегодня ей начали вводить «Блинцито».

27.07.2020 Мы закрываем сбор средств для Ксюши. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

07.07.2020 У Ксюши в апреле произошел ранний рецидив острого лимфобластного лейкоза. Теперь, чтобы выздороветь, девочке нужна трансплантация костного мозга. Перед пересадкой девочка должна пройти терапию современным препаратом «Блинцито». Врачи считают, что, если Ксюша не будет принимать это лекарство, останутся высокие риски повторного рецидива. А «Блинцито» поможет не допустить этого. Фонд «Свет» и его благотворители уже собрали больше одного миллиона рублей на шесть флаконов «Блинцито». Но Ксюше нужны еще 12 флаконов, а это 1 936 535 рублей. На них собираем мы, фонд «Подари жизнь».